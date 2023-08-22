В Орле в школе на Зеленина сформировано несколько классов

Однако в сдаче объекта в срок нет полной уверенности.

Вопрос всплыл в социальных сетях во время последнего прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Одна из пользовательниц поинтересовалась текущей обстановкой на объекте.

Ей ответили с официального аккаунта администрации Орла. «Подрядчику поставлена задача завершить все строительные работы до 1 сентября. Главное требование – все работы должны быть выполнены качественно», — высказались представители городских властей.

Также они поделились последними новостями, связанными со школой. Оказалось, что учреждение уже обретает конкретные формы.

«Несколько классов уже сформированы и временно распределены вместе с педагогами по другим школам. После завершения всех работ и получения лицензии на образовательную деятельность они перейдут в новую школу без отрыва от учебного процесса», — пояснили в мэрии.

Таким образом, для сдачи важного объекта остаётся 10 дней. Однако, судя по этому ответу, получить лицензию к 1 сентября уже точно не получается, поэтому учителям и ученикам придётся начать год в других заведениях – даже если само здание школы достроят в срок.

ИА «Орелград»