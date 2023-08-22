В Орле ремонт Красного моста оставил 22 дома без горячей воды

Она вернётся сюда с опозданием на неделю.

Сегодня в Орле возобновилась подача горячего водоснабжения в дома, которые получают услугу от Орловской ТЭЦ. Горячую воду, как обычно, отключали на две недели в связи с плановыми испытаниями теплосетей.

Однако на этот раз не обошлось без сюрпризов. Орловский филиал АО «Квадра» сообщил, что, в связи с ремонтом Красного моста, в некоторые дома горячая вода вернётся только 30 августа (в 17 часов). Вот эти адреса:

Гагарина, 49 и 51,

Розы Люксембург 52 и 54,

Нормандия-Неман, 93, 99, 101,

Левый берег Оки 51 и 51-А,

Черкасская 13, 15, 64, 64-А, 66, 72, 74, 75, 76, 79, 81, 83,

переулок Воскресенский, 38.

В администрации Орла уточнили, что к 24 августа ООО «Уваровская ПМК-22» завершит работы по надвижке и спуску новой конструкции моста. После этого «Квадра» «приступит к переключению тепловой сети с временной линии на «тело» Красного моста». При этом за время отсутствия горячего водоснабжения в квитанциях за август сделают перерасчёт в соответствии с законодательством.

Многие орловцы жалуются в социальных сетях, что в их дома данная услуга пока так и не вернулась. Мэрия рекомендует им обращаться в управляющие организации, которые занимаются обслуживанием зданий.

Кроме того, в «Квадре» рассказали, что при заполнении трубопроводов были выявлены повреждения теплосетей. В связи с этим проводятся срочные ремонтные работы, а по ряду адресов возвращение горячей воды отложилось, ориентировочно, до 18 часов сегодняшнего дня:

переулок Металлистов, 2,

Металлургов, 9 – 11,

Московское шоссе, 113-Г,

Раздольная, 55,

Фомина, 9,

60 лет Октября, 26-А,

Новосильская, 27.

ИА «Орелград»