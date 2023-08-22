В Орле ремонт Красного моста оставил 22 дома без горячей воды

Она вернётся сюда с опозданием на неделю.
Сегодня в Орле возобновилась подача горячего водоснабжения в дома, которые получают услугу от Орловской ТЭЦ. Горячую воду, как обычно, отключали на две недели в связи с плановыми испытаниями теплосетей.
Однако на этот раз не обошлось без сюрпризов. Орловский филиал АО «Квадра» сообщил, что, в связи с ремонтом Красного моста, в некоторые дома горячая вода вернётся только 30 августа (в 17 часов). Вот эти адреса:
- Гагарина, 49 и 51,
- Розы Люксембург 52 и 54,
- Нормандия-Неман, 93, 99, 101,
- Левый берег Оки 51 и 51-А,
- Черкасская 13, 15, 64, 64-А, 66, 72, 74, 75, 76, 79, 81, 83,
- переулок Воскресенский, 38.
В администрации Орла уточнили, что к 24 августа ООО «Уваровская ПМК-22» завершит работы по надвижке и спуску новой конструкции моста. После этого «Квадра» «приступит к переключению тепловой сети с временной линии на «тело» Красного моста». При этом за время отсутствия горячего водоснабжения в квитанциях за август сделают перерасчёт в соответствии с законодательством.
Многие орловцы жалуются в социальных сетях, что в их дома данная услуга пока так и не вернулась. Мэрия рекомендует им обращаться в управляющие организации, которые занимаются обслуживанием зданий.
Кроме того, в «Квадре» рассказали, что при заполнении трубопроводов были выявлены повреждения теплосетей. В связи с этим проводятся срочные ремонтные работы, а по ряду адресов возвращение горячей воды отложилось, ориентировочно, до 18 часов сегодняшнего дня:
- переулок Металлистов, 2,
- Металлургов, 9 – 11,
- Московское шоссе, 113-Г,
- Раздольная, 55,
- Фомина, 9,
- 60 лет Октября, 26-А,
- Новосильская, 27.
ИА «Орелград»