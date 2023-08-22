В Орле ремонт Красного моста оставил 22 дома без горячей воды

22.8.2023 | 12:37 Важное, ЖКХ, Новости

Она вернётся сюда с опозданием на неделю.

Фото: vk.com/orel_quadra

Сегодня в Орле возобновилась подача горячего водоснабжения в дома, которые получают услугу от Орловской ТЭЦ. Горячую воду, как обычно, отключали на две недели в связи с плановыми испытаниями теплосетей.

Однако на этот раз не обошлось без сюрпризов. Орловский филиал АО «Квадра» сообщил, что, в связи с ремонтом Красного моста, в некоторые дома горячая вода вернётся только 30 августа (в 17 часов). Вот эти адреса:

  • Гагарина, 49 и 51,
  • Розы Люксембург 52 и 54,
  • Нормандия-Неман, 93, 99, 101,
  • Левый берег Оки 51 и 51-А,
  • Черкасская 13, 15, 64, 64-А, 66, 72, 74, 75, 76, 79, 81, 83,
  • переулок Воскресенский, 38.

В администрации Орла уточнили, что к 24 августа ООО «Уваровская ПМК-22» завершит работы по надвижке и спуску новой конструкции моста. После этого «Квадра» «приступит к переключению тепловой сети с временной линии на «тело» Красного моста». При этом за время отсутствия горячего водоснабжения в квитанциях за август сделают перерасчёт в соответствии с законодательством.

Многие орловцы жалуются в социальных сетях, что в их дома данная услуга пока так и не вернулась. Мэрия рекомендует им обращаться в управляющие организации, которые занимаются обслуживанием зданий.

Кроме того, в «Квадре» рассказали, что при заполнении трубопроводов были выявлены повреждения теплосетей. В связи с этим проводятся срочные ремонтные работы, а по ряду адресов возвращение горячей воды отложилось, ориентировочно, до 18 часов сегодняшнего дня:

  • переулок Металлистов, 2,
  • Металлургов, 9 – 11,
  • Московское шоссе, 113-Г,
  • Раздольная, 55,
  • Фомина, 9,
  • 60 лет Октября, 26-А,
  • Новосильская, 27.

ИА «Орелград»


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