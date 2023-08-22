Под Орлом в усадьбе Шеншиных отремонтировали школу

22.8.2023 | 12:46 Новости, Образование

На это ушло около 30 миллионов рублей.

Фото: orel-region.ru

Краснооктябрьская школа находится на территории усадьбы в селе Волково Мценского района, где часто гостили писатели-орловцы Афанасий Фет и Иван Тургенев. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, обновлённая школа откроется 1-го сентября. В здании полностью поменяли покрытия стен и потолков, систему отопления и электроснабжения.

Также в школе заменили двери и окна и отремонтировали фасад и кровлю. «Исторический облик фасада здания и некоторые внутренние помещения удалось сохранить при реконструкции», — уточнили в пресс-службе.

Также была обустроена пришкольная территория, здесь появилась новая спортплощадка. Для школы закупили новую мебель и оборудование, спортивный инвентарь, компьютеры, интерактивные доски, цифровые лаборатории.

ИА «Орелград»


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