В Орле открылся новый офис обслуживания и продаж топливных карт «ОПТИ 24»

Транспортно-логистические компании региона получили прямой доступ к продуктам и сервисам от компании «Газпромнефть-Региональные продажи» – оператора экосистемы для перевозчиков «ОПТИ 24».

Теперь и в Орле доступны цифровые решения для повышения эффективности бизнес-процессов транспортных компаний. Наличие топливной карты «ОПТИ 24» позволяет автопаркам приобретать топливо и товары на АЗС, пользоваться цифровыми продуктами в личном кабинете и мобильном приложении, а также услугами шиномонтажа, автомойки и замены моторного масла. Сегодня экосистема охватывает более 4 300 автозаправок в России и СНГ, а также 600 станций сервисного обслуживания.

Чтобы подключиться к экосистеме «ОПТИ 24», представителям автотранспортного бизнеса достаточно заключить договор и получить топливные карты, либо выпустить их виртуальные версии. Их держатели могут заправлять свой автопарк высококачественным топливом на АЗС сети «Газпромнефть» и партнерских станциях. Нефтепродукты на АЗС «Газпромнефть» в Орле поставляются с крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, преимущественно с Московского.

Владельцы карт также получают доступ к онлайн сервисам: контроля топливных расходов, оптимизации сопутствующих бизнес-процессов. Например, при мойке автомобиля на станциях партнера – российского агрегатора сервисов для корпоративных автопарков Anywash – клиент имеет возможность оплатить услугу по QR-коду прямо в мобильном приложении экосистемы. В настоящий момент в Орле работает две мойки агрегатора – на Маслозаводском переулке и Полесской улице.

«Начало работы офиса обслуживания в Орле – это важный шаг в развитии экосистемы «ОПТИ 24» в регионе, – отметила директор сегмента по работе с партнерами «Газпромнефть-Региональные продажи» Ксения Яковлева. – Локальный транспортно-логистический бизнес получил дополнительный офлайн-канал для легкого входа в нашу экосистему и первоклассный сервис клиентской поддержки».

Точкой обслуживания в Орле управляет партнер «Газпромнефть-Региональные продажи» – компания «СП-Кард». По словам ее учредителя Станислава Войницкого, открытие партнерского офиса обслуживания топливных карт «ОПТИ 24» в Орле позволило предложить клиентам услуги нового уровня: «Транспортные компании Орловской области получили возможность заправляться качественными нефтепродуктами по топливным картам на широкой сети АЗС, приобретать сопутствующие товары и услуги, а также пользоваться разнообразными цифровыми сервисами для повышения своей бизнес-эффективности».

Сегодня партнерские офисы бренда «ОПТИ 24» представлены в Вологде, Владимире, Уфе, Казани, Перми и Набережных Челнах.

Автор фото: Вячеслав Апальков