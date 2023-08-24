Мэр Орла отказался вернуть парковку на Горького

24.8.2023 | 17:30 Новости, Строительство

Парахин мотивировал это ухудшением проездной способности.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

Интересный диалог состоялся в социальных сетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Сразу несколько пользователей поинтересовались, почему после ремонта на улице Горького запретили парковку.

«Ширина позволяла и позволяет», — возмутился орловец. На эти вопросы лично ответил мэр города Юрий Парахин – в достаточно категоричном тоне.

«Знак убирать однозначно не будем. Не для того мы дорогу ремонтировали, чтобы её проезжую способность снижали припаркованные по обочинам автомобили. Для этого есть заездные карманы», — заявил градоначальник.

В другом диалоге Парахин высказался следующим образом: «У нас на этой улице появилось более 50 новых парковочных мест. Безусловно, порядок надо было навести, чтобы вдоль дороги не парковались, но нельзя сказать, что парковаться негде».

Напомним, что на днях орловская общественность обратила внимание, что после ремонта на улице Горького несколько деревьев оказались под асфальтом. Затем эта ошибка была исправлена.

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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