Орловцы стали чаще болеть энтеровирусом

Также ухудшилась статистка по коклюшу.

О главных эпидемиологических угрозах рассказала в интервью «Орёлтаймс» начальник профильного отдела Управления Роспотребнадзора по нашей области Екатерина Яшкина.

«В настоящий момент тревогу вызывают энтеровирусные инфекции и коклюш», — поделилась специалист.

По словам Яшкиной, с января по июль включительно в Орловской области зарегистрировано 23 случая заболевания энтеровирусными инфекциями. За аналогичный период минувшего года – всего один эпизод.

Также существенно ухудшилась статистика по коклюшу. За последние годы в нашем регионе заболевание практически не регистрировалось (на уровне нескольких случаев в год). В 2022-м сообщалось об одном заболевшем. В этом году коклюш подхватили уже 23 человека – как дети, так и взрослые.

При этом прививка от данного заболевания является не слишком эффективной. Как правило, иммунитет к коклюшу уходит уже к подростковому возрасту. «Особенно тяжело коклюш протекает у детей в возрасте до года», — отметила представитель Роспотребнадзора.

ИА «Орелград»