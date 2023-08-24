Орловцы стали чаще болеть энтеровирусом

24.8.2023 | 18:00 Важное, Медицина, Новости

Также ухудшилась статистка по коклюшу.

Фото: ИА «Орелград»

О главных эпидемиологических угрозах рассказала в интервью «Орёлтаймс» начальник профильного отдела Управления Роспотребнадзора по нашей области Екатерина Яшкина.

«В настоящий момент тревогу вызывают энтеровирусные инфекции и коклюш», — поделилась специалист.

По словам Яшкиной, с января по июль включительно в Орловской области зарегистрировано 23 случая заболевания энтеровирусными инфекциями. За аналогичный период минувшего года – всего один эпизод.

Также существенно ухудшилась статистика по коклюшу. За последние годы в нашем регионе заболевание практически не регистрировалось (на уровне нескольких случаев в год). В 2022-м сообщалось об одном заболевшем. В этом году коклюш подхватили уже 23 человека – как дети, так и взрослые.

При этом прививка от данного заболевания является не слишком эффективной. Как правило, иммунитет к коклюшу уходит уже к подростковому возрасту. «Особенно тяжело коклюш протекает у детей в возрасте до года», — отметила представитель Роспотребнадзора.

ИА «Орелград»


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