Орловские власти сообщили, что обманутых дольщиков стало меньше

Их количество сократилось в шесть раз.

Об этом информирует пресс-служба губернатора Орловской области. Период, за который произошло такое снижение, не уточняется. Скорее всего, речь идёт об отрезке времени с момента появления официального реестра проблемных жилых объектов по настоящий день (то есть примерно за четыре года).

Также сообщается, что из реестра исключили 13 проблемных домов. В данный момент в Орловской области восстанавливаются права 158 участников долевого строительства.

В реестре остаются ещё шесть зданий. До конца года из списка планируется исключить дом по адресу «позиция №4 по улице Космонавтов в городе Орле». Изначально его возводила компания «Унистрой» из Курской области.

Также в реестре – четыре дома в посёлке Образцово (микрорайон Солнечный), которые строило ООО «Проспект», и дом в посёлке Змиёвка (Жадова, 9), «грех» ООО «Пенобетон-Орёл».

Известно, что пять домов «висят» на двух компаниях, уже признанных банкротами. Этой осенью наблюдательный совет Фонда развития территорий рассмотрит вопрос о восстановлении прав дольщиков, которые вложились в строительство этих зданий.

В данный момент на Орловщине ведётся «долевое строительство» 27 многоквартирных домов. Привлечены средства 2107 граждан.

ИА «Орелград»