Неуступчивая орловчанка спровоцировала ДТП с пострадавшими

Авария произошла в Сосковском районе.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, ДТП случилось 26 августа около 13:25. Местом действия стал перекрёсток трасс ««Сосково-Волчьи Ямы» — Мыцкое» и ««Сосково-Волчьи Ямы» — Красное Знамя».

30-летняя женщина ехала на «Ладе Калине» со стороны села Мыцкое. Водитель не выполнила требования дорожного знака и не уступила дорогу «Ниве» с прицепом. Она двигалась со стороны районного центра в сторону села Рыжково. «Нивой» управлял 67-летний мужчина.

Произошло столкновение. В нём пострадали сразу два человека – оба пассажиры «Нивы». На «Скорой помощи» их отвезли в Орловскую областную клиническую больницу, но затем отпустили.

Ранее стало известно, что в Северном районе Орла пешехода госпитализировали после ДТП.

ИА «Орелград»