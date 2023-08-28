Неуступчивая орловчанка спровоцировала ДТП с пострадавшими

28.8.2023 | 15:31 Новости, Происшествия

Авария произошла в Сосковском районе.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, ДТП случилось 26 августа около 13:25. Местом действия стал перекрёсток трасс ««Сосково-Волчьи Ямы» — Мыцкое» и ««Сосково-Волчьи Ямы» — Красное Знамя».

30-летняя женщина ехала на «Ладе Калине» со стороны села Мыцкое. Водитель не выполнила требования дорожного знака и не уступила дорогу «Ниве» с прицепом. Она двигалась со стороны районного центра в сторону села Рыжково. «Нивой» управлял 67-летний мужчина.

Произошло столкновение. В нём пострадали сразу два человека – оба пассажиры «Нивы». На «Скорой помощи» их отвезли в Орловскую областную клиническую больницу, но затем отпустили.

Ранее стало известно, что в Северном районе Орла пешехода госпитализировали после ДТП.

ИА «Орелград»


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