Орловская епархия купила машины для СВО

В ближайшее время их передадут бойцам.

Как рассказал в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков, речь идёт об «УАЗе Патриот» и «Ниве». «УАЗик» приобретён для сотрудников Росгвардии, «Нива» — для разведки.

Губернатор уточнил, что машины закупили «от всех прихожан», при поддержке и по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона. В ближайшее время их передадут в зону СВО.

Кроме того, администрация области, уже по собственной инициативе, привела в порядок два УАЗика-«буханки». В ближайшее время их также передадут бойцам. По словам Клычкова, машины находятся в идеальном состоянии.

«За капитальный ремонт также хочу поблагодарить коллектив Орловского техникума агробизнеса и сервиса города Мценска и, в частности, его руководителя – Галину Николаевну Логинову. За свой счёт они провели все подготовительные работы – полностью сделали капремонт, перекрасили, поменяли резину. Спасибо друзья!», — отметил губернатор.

Также в ближайшее время областная администрация передаст российским военнослужащим-штурмовикам, которые находятся в зоне СВО, УАЗ 39094 («Фермер»).

ИА «Орелград»