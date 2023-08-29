В Орле ликвидируют масштабный провал грунта

Яма находилась в опасной близости к проезжей части.

Как сообщает «Орёлтаймс», работы по ликвидации провала на улице Ломоносова стартовали. На месте находится спецтехника.

До этого гигантская яма оставалась незасыпанной около месяца. Провал образовался из-за обрушения грунта на ливневой канализации. Яма является значительной по глубине и диаметру, а также находится в опасной близости от оживлённой проезжей части.

Деньги на оплату работ городской администрации пришлось брать из регионального Резервного фонда. Задачу выполняет «Объединённый муниципальный заказчик».

ИА «Орелград»