В Орле ликвидируют масштабный провал грунта

29.8.2023 | 13:51 Новости, Происшествия

Яма находилась в опасной близости к проезжей части.

Фото: oreltimes.ru / Анастасия Маркина

Как сообщает «Орёлтаймс», работы по ликвидации провала на улице Ломоносова стартовали. На месте находится спецтехника.

До этого гигантская яма оставалась незасыпанной около месяца. Провал образовался из-за обрушения грунта на ливневой канализации. Яма является значительной по глубине и диаметру, а также находится в опасной близости от оживлённой проезжей части.

Деньги на оплату работ городской администрации пришлось брать из регионального Резервного фонда. Задачу выполняет «Объединённый муниципальный заказчик».

Фото: vk.com/orel_onlain

ИА «Орелград»


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