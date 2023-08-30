Стало известно имя будущего орловского бизнес-омбудсмена

На эту должность вновь согласована кандидатура Евгения Лыкина.

В Орловской области близится выбор очередного уполномоченного по защите прав предпринимателей. Как сообщили в аппарате действующего бизнес-омбудсмена, депутатами Орловского областного Совета на указанную должность уже согласована кандидатура Евгения Лыкина. Ранее она была согласована с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, после чего на протяжении двух недель проходили заседания комитетов Орловского облсовета с участием Евгения Лыкина.

Итоговым стало заседание профильного парламентского комитета по экономике. На нем так же, как и на предыдущих заседаниях других комитетов, была поддержана кандидатура Евгения Лыкина. Предполагается, что он будет наделен полномочиями на пятилетний срок. Кстати, ранее на местном уровне была актуализирована нормативная база, которая позволяет выбирать одного и того же омбудсмена более чем на два срока подряд.

Дело в том, что Евгений Лыкин является первым и пока единственным бизнес-омбудсменом региона. Государственная должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области была введена региональным законом в августе 2013 года. Этот институт стал «специально созданным целевым правовым ресурсом, к основной задаче которого относится содействие развитию предпринимательства». Должность Евгения Лыкина на рассмотрение тогда внес губернатор Александр Козлов.

В сентябре 2013 года Орловский областной Совет народных депутатов вынес постановление о назначении Лыкина на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области. С тех пор регионом успели поруководить не только Козлов, но и губернаторы Вадим Потомский и Андрей Клычков. В сентябре орловцам предстоит выбрать нового губернатора, но бизнес-омбудсмен, вероятно, останется прежним.

«Деятельность Евгения Лыкина на посту бизнес-защитника региона и проводимая им непрерывная работа, направленная на создание и поддержание комфортных условий для ведения бизнеса в Орловской области получила высокую оценку со стороны депутатов, — сообщается на сайте правозащитника. — По итогам проведенных мероприятий, профильным комитетом было принято решение о вынесении вопроса о назначении на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгения Лыкина на очередное заседание Орловского областного Совета народных депутатов, которое состоится в сентябре текущего года. Евгений Лыкин, в свою очередь, поблагодарил депутатский корпус за многолетнее совместное взаимодействие, способствующее улучшению условий ведения бизнеса в регионе, и оказанное доверие его кандидатуре».

ИА «Орелград»