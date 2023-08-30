Суд изучил дело о банкротстве умершей орловчанки

Смерть должника не стала основанием для списания обязательств.

Арбитражный суд Орловской области вынес определение по делу о банкротстве местной жительницы, применив нормы параграфа 4 главы Х Закона о банкротстве. Ходатайство об этом было подано финансовым управляющим. Он сообщил, что в мае текущего года ему стало известно о смерти должника. Из материалов дела следует, что ранее женщина сама обратилась в арбитражный суд Орловской области с заявлением о своей несостоятельности.

В сентябре прошлого года оно было принято к производству. Тогда же в отношении нее была введена процедура реструктуризации долгов и назначен финансовый управляющий. В феврале 2023 года орловчанку официально признали банкротом, после чего была введена процедура реализации ее имущества. Через три месяца она умерла, в чем суд убедился, изучив копию свидетельства о смерти. Но данный факт не стал основанием для списания долгов.

Как следует из определения суда, в соответствии со статьей 1154 Гражданского кодекса РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия. Пунктом 4 статьи 223.1 Закона о банкротстве предусмотрено, что права и обязанности гражданина в деле о его банкротстве в случае смерти гражданина или объявления его умершим осуществляют его наследники, официально принявшие наследство. В связи с этим нотариус обязан передать финансовому управляющему информацию о наследственном имуществе, ставшую ему известной в связи с исполнением своих полномочий.

В конкурсную массу включается имущество, составляющее наследство гражданина. Отметим, что в состав наследства входят не только права, но и обязанности наследодателя. При этом в силу статьи 1175 ГК РФ наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. В данном случае арбитраж счел достаточными доводы финансового управляющего и постановил применить в деле о банкротстве умершего должника правила параграфа 4 главы Х Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Ранее в облсуде сообщили о ежегодной тенденции к росту поданных заявлений о несостоятельности (банкротстве), в особенности заявлений от граждан. Если в 2021 году на рассмотрение в арбитражный суд Орловской области поступило 1021 заявление о банкротстве, из которых 858 – о несостоятельности физических лиц, то в 2022 году было уже 1225 заявлений, в том числе 1157 от граждан. А за первое полугодие 2023 года поступило 853 заявления, из которых 798 – это заявления о банкротстве граждан.

ИА «Орелград»