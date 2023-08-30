В Орловской области столб раздавил «Ниву»

Авария произошла в Шаблыкинском районе.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, всё случилось 29 августа около 10 часов 30 минут. Местом действия стала трасса «Шаблыкино-Сомово-Рядовичи» (примерно 12-й километр).

22-хлетний водитель ехал на «Ладе Ниве» со стороны райцентра в сторону Сомово. В какой-то момент молодой человек отвлёкся, вследствие чего потерял контроль над собственной машиной. В итоге «Нива» съехала в кювет (правый по ходу движения) и врезалась в опору линии электропередач.

На фотографиях с места происшествия видно, что столкновение было сильным – столб упал, причём прямо на автомобиль, практически раздавив его.

«В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, доставлен в Шаблыкинскую ЦРБ, после осмотра отпущен», — объяснили в ГИБДД.

Всего за последние сутки в нашем регионе зафиксировано 11 ДТП. В трёх из них пострадали люди.

ИА «Орелград»