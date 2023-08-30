В Орле общий тротуар перегородили почти на полгода

Строительство частного забора займёт около пяти месяцев.

Любопытная тема всплыла в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Орловской области Андрея Клычкова «ВКонтакте». О проблеме рассказал один из зрителей.

Выяснилось, что в Орле в Маслозаводском переулке частное предприятие, начав работы по строительству собственного капитального забора, установило временный – но уже не на своей территории, а рядом, на общественном тротуаре. Из-за этого прохожим приходится обходить этот довольно большой участок по соседней велодорожке, которая в летний период как раз активно используется по своему прямому назначению.

«Захват» произошёл в начале июня. Как рассказал орловец, вначале капитальный забор активно строили, но затем видимые работы прекратились, а общий тротуар так остался перегороженным – уже почти на три месяца.

Ему ответили с официального аккаунта администрации Орла. Чтобы разобраться в ситуации, представители городских властей специально выезжали на место.

«Установлено, что в настоящий момент ведутся работы по обустройству ограждения территории АО «Орелмасло». По информации технического директора, сейчас ведутся сварочные работы по изготовлению металлических секций. В связи с этим была установлена временная конструкция из дерева для безопасности граждан. Все работы завершаться к концу октября», — пояснили чиновники.

Таким образом, общественный тротуар останется недоступным для местных жителей ещё около двух месяцев. Напомним, что именно этот переулок в 2021 году пережил масштабный и инновационный ремонт стоимостью около 93 миллионов рублей.

ИА «Орелград»