Орловчанка вышла в финал конкурса «Директор года России»

Впечатляющего результата добилась Оксана Позднякова.

Она возглавляет лицей №18 города Орла. Новость сообщил в соцсетях руководитель департамента образования Орловской области Алексей Карлов.

Позднякова вошла в тридцатку финалистов всероссийского конкурса. Чтобы пройти в финал, нужно было составить электронное портфолио и пройти тестирование в режиме «онлайн». Итоговые баллы за выполнение этих заданий выставляло жюри.

Финал конкурса пройдёт в Москве. Все участники представят себя до 4 октября. Орловчанке предстоят ещё три испытания — «Визитная карточка директора», «Стратегическое решение» и «Мастер класс».

«Поздравляю Оксану Евгеньевну с прекрасным результатом! Всем сердцем желаю удачи в финале. Пусть всё получится, пусть вдохновение не покидает ни на минуту. Творческих успехов! Только вперед!», — написал Карлов.

ИА «Орелград»