Добраться из Малой Куликовки до Орла станет проще

Между населёнными пунктами усилят автобусное сообщение.

Речь идёт о межмуниципальном маршруте №421 «Мезенский педагогический колледж — Малая Куликовка». Уже с завтрашнего дня на нём вырастет количество рейсов.

Изменения вводятся по нескольким причинам — в связи с началом нового учебного года, а также в связи с обустройством новых остановок (от посёлка Телецентр до посёлка Малая Куликовка). Кроме того, об этом просили сами местные жители.

Дополнительный рейс будет начинаться от остановки «Мезенский педколледж» в 11 часов и от остановки «Малая Куликовка» в 12 часов. Время в пути – 55 минут.

Теперь добраться из Орла до Малой Куликовки на автобусе данного маршрута можно будет шесть раз в день, а в обратном направлении – пять раз в день. Ранее стало известно, что с 1 сентября дополнительный автобус будет курсировать по маршруту №453 («Зареченская ПМК — 1-я Посадская»).

ИА «Орелград»