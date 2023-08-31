Орловщина договаривается об оружии для «Бригады Катукова»

Об этом заявил губернатор Клычков.

Сюжет, посвящённый орловской народной дружине, вышел в эфире федерального телеканала «Россия». Его показали в рамках программы «Вести», которую ведёт Дмитрий Киселёв.

Одним из героев сюжета стал губернатор Орловской области Андрей Клычков, который рассказал, что сейчас региональная администрация договаривается с Министерством обороны РФ о выделении оружия для нужд формирования.

«Потому как здесь подготовлены места для проведения стрельб. Все условия созданы», — пояснил он.

Также стало известно, что сейчас в рядах «Бригады» проходят обучение около 250 орловцев. Ещё около 900 заявлений на вступление в дружину находятся на рассмотрении.

Планируется, что подразделения «Бригады Катукова» будут работать во всех районах Орловской области, помогая охранять общественный порядок. Напомним, что их уже привлекали к такой работе во время празднования Дня города. Некоторые из членов дружины, пройдя подготовку в течении трёх месяцев, планируют отправиться в зону проведения СВО в качестве добровольцев.

ИА «Орелград»