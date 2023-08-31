Водитель сбил орловца и скрылся с места ДТП

Однако его всё равно разыскали.

Драматичное ДТП произошло накануне в 17 часов 5 минут в Кромском районе. Подробности рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области.

69-летний мужчина ехал на «Хендай Солярис» по дороге, проходящей через поле. В этот момент на его территории находился 63-летний орловец – он косил траву, используя бензотример. Каким-то образом их пути пересеклись, и иномарка сбила сельхозработника.

После ДТП водитель оставил место аварии. Однако впоследствии полиция разыскала мужчину.

Что касается пострадавшего, то он вначале самостоятельно добрался до дома, а затем, уже на попутном транспорте – в Кромскую ЦРБ. После этого его на «Скорой помощи» перевезли в Орёл в Областную клиническую больницу и госпитализировали в стационар.

Ранее стало известно, что на трассе «Орёл-Тамбов» произошло ДТП, в котором погибли двое человек.

ИА «Орелград»