Паломников отвезут бесплатно на Собор Орловских святых

Центром торжеств уже в третий раз станет Болховский район.

В Орловской области полным ходом идет подготовка к празднованию Собора Орловских святых. Напомним, что это совсем молодой праздник, в этом году он будет отмечаться всего в третий раз. И в третий раз подряд центром торжеств был выбран Болховский район. Мероприятия назначены на 8 сентября. В связи с этим, как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви, будут организованы бесплатные автобусы, которые доставят паломников на праздник.

«Для желающих побывать на празднике будут организованы бесплатные автобусы, — уточнили организаторы. — Записаться в поездку можно уже сейчас в церковных лавках при храмах Орловской митрополии. Там же можно уточнить место и время отправления автобусов».

Ранее митрополия обнародовала программу праздничных мероприятий. Стартуют они в Спасо-Преображенском соборе города Болхова, где в 8:30 часов утра митрополит Орловский и Болховский Тихон в сослужении епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария совершит Божественную литургию. По ее окончании будет совершен молебен «Всем святым, в земле Орловской просиявшим».

«Далее для гостей будет устроена праздничная трапеза (полевая кухня), — перечисляет информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви. — Торжества продолжатся в селе Спас-Чекряк. Здесь состоится торжественное открытие святого источника во имя священноисповедника Георгия Коссова после реконструкции. Для всех желающих в Спас-Чекряке также будет работать полевая кухня».

Напомним, что впервые указанный праздник состоялся в 2021 году после того, как было получено соответствующее благословение Священного Синода Русской Православной Церкви. В первоначальный состав Собора Орловских святых были включены: священноисповедник Георгий Косов; священномученик Иоанн Карабанов; священномученик Иоанн Панков и его сыновья — мученики Николай и Петр Панковы; преподобный Макарий Алтайский; священномученик Серафим (Остроумов); преподобноисповедник Сергий (Сребрянский). Список может в дальнейшем пополняться.

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ИА «Орелград»