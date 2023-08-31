В домах Орла отремонтируют лифты авансом

Мэрия предложила поучаствовать в специальной программе.

Предложение обращено к собственникам жилья, которые не платят взносы в общий фонд капитального ремонта, а накапливают их на специальном счёте дома.

Проект «Ускоренная замена лифтов для владельцев спецсчетов» подразумевает, что данные работы будут проводиться «авансовым методом». То есть собственники дома будут оплачивать их не сразу, а постепенно. 30% общей суммы нужно будет выплатить до начала работ, 20% — сразу после. Остальные 50% — в течении пяти лет.

В пресс-службе горадминистрации пояснили, что в соответствии с требованием Технического регламента Таможенного союза все лифты с истекшим сроком эксплуатации должны быть заменены до 15 февраля 2025 года. При этом в период с 2024 по 2026 годы в Орле планируют отремонтировать 102 дома с такими «устаревающими» лифтами – и именно из числа зданий, собственники которых копят средства на специальном счёте, а не перечисляют в общий фонд.

Более подробную информацию можно узнать в Региональном фонде капитального ремонта Орловской области (позвонив по номеру 8-800-450-02-50) или в своей управляющей компании.

ИА «Орелград»