В Орле покажут «30 картин из жизни Петра Великого»

Мультимедийная экспозиция разместилась в стенах краеведческого музея.

В Орле по 10 сентября 2023 года будет работать мультимедийная экспозиция «30 картин из жизни Петра Великого». Вход на нее свободный. Экспозиция демонстрируется в стенах Орловского краеведческого музея. Как пояснили в этом учреждении, она является продолжением масштабной выставки на Марсовом поле, которая проходила в 2022 году в Санкт-Петербурге. Экспозиция базируется на большой научно-исследовательской работе, проведенной специалистами. В результате были созданы цифровые версии исторических и современных картин, видеоролики, а также разнообразная инфографика и познавательная информация о жизни и свершениях Петра I.

«Мультимедийная экспозиция «30 картин из жизни Петра Великого», которая будет представлена в парках «Россия – Моя история», сочетает в себе исторические исследования, ставшие основной проекта 2022 года, и современные технологические решения, позволяющие изучать экспозицию как в составе экскурсионной группы, так и самостоятельно с помощью сенсорной панели. Посетители проследят путь становления и превращения России в великую державу стараниями русского царя, а впоследствии – императора», — уточнили в Орловском краеведческом музее.

Как следует из справочной информации, представленный в Орле проект посвящен выставке, организованной в 1872 году Александром II в честь 200-летия Петра I. Ранее на Марсовом поле были представлены цифровые копии полотен XIX века и работы, написанные по сюжетам утраченных картин выпускниками и преподавателями Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина. На них изображены основные события правления Петра I, его великие военные победы и коренные преобразования жизненного уклада страны, новаторские свершения в сфере науки и образования.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»