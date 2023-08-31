Под Орлом на мосту перевернулся грузовик

31.8.2023 | 14:28 Новости, Происшествия

Официально переправа уже не работала.

Фото: newsorel.ru

Вышел из строя многострадальный мост, расположенный у деревни Тайное Орловского муниципального округа. Формально он не функционировал, но фактически через него всё равно ездили машины, в том числе, грузовые.

Один из грузовиков стал для моста «последней каплей» — покрытие не выдержало, машина провалилась, застряла в конструкции и даже частично перевернулась. Об этом сообщают «Орловские новости», ссылаясь на очевидцев происшествия.

Теперь мост стал непроездным окончательно, во всяком случае, на ближайшее время. Ранее каждую весну его затапливало водой из-за паводка. В этом году началось строительство нового моста к деревне Тайное, но пока оно не завершено. Срок окончания работ — июль будущего года.

ИА «Орелград»


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