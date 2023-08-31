В Орле школу №20 возглавил Сергей Кошелев

31.8.2023 | 16:30 Новости, Образование

Об этом сообщили в мэрии Орла.

Фото: администрация Орла

В городской администрации уточнили, что Сергей Александрович Кошелев занимается педагогической деятельностью уже 27 лет.

Он родился в Орле, затем окончил два факультета в Орловском государственном университете (физико-математический, а также физкультуры и спорта). Также Кошелев обучался в Московском городском педагогическом университете, где получил дополнительную квалификацию руководителя образовательной организации.

С 1996-го года Сергей Кошелев работал в средней школе №5 Орла – сначала социальным педагогом, после тренером, затем заместителем директора по воспитательной работе.

В предыдущем и текущем годах орловец трудился в Москве – учителем математики в столичной школе №2117. Также он отвечал там за работу со слабоуспевающими детьми. Кроме того, Кошелев входил в состав московской Государственной экзаменационной комиссии.

ИА «Орелград»


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