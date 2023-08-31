На Орловщине спортшколу уличили в отсутствии медлицензии

В ситуацию вмешалась прокуратура.
Как рассказали в надзорном ведомстве, нарушение выявили в Муниципальном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа Урицкого района». Оно осуществляло медицинскую деятельность, не оформив необходимый разрешительный документ.
Прокуратура направила в районный суд соответствующий иск. Он был удовлетворён. Однако ответчик не согласился с решением и обжаловал его в вышестоящей инстанции.
Там не менее, Орловский областной суд оставил эту жалобу без удовлетворения. В настоящий момент судебное решение уже исполнено. Школе предоставлена лицензия на осуществление медицинской деятельности.
Ранее стало известно, что в Глазуновском районе прокуратура добилась ремонта школьной столовой.
ИА «Орелград»