На Орловщине спортшколу уличили в отсутствии медлицензии

В ситуацию вмешалась прокуратура.

Как рассказали в надзорном ведомстве, нарушение выявили в Муниципальном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа Урицкого района». Оно осуществляло медицинскую деятельность, не оформив необходимый разрешительный документ.

Прокуратура направила в районный суд соответствующий иск. Он был удовлетворён. Однако ответчик не согласился с решением и обжаловал его в вышестоящей инстанции.

Там не менее, Орловский областной суд оставил эту жалобу без удовлетворения. В настоящий момент судебное решение уже исполнено. Школе предоставлена лицензия на осуществление медицинской деятельности.

Ранее стало известно, что в Глазуновском районе прокуратура добилась ремонта школьной столовой.

ИА «Орелград»