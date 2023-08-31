На Орловщине спортшколу уличили в отсутствии медлицензии

31.8.2023 | 17:24 Медицина, Новости, Образование

В ситуацию вмешалась прокуратура.

«Спортивная школа Урицкого района». Фото: fok-delfin.ru

Как рассказали в надзорном ведомстве, нарушение выявили в Муниципальном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа Урицкого района». Оно осуществляло медицинскую деятельность, не оформив необходимый разрешительный документ.

Прокуратура направила в районный суд соответствующий иск. Он был удовлетворён. Однако ответчик не согласился с решением и обжаловал его в вышестоящей инстанции.

Там не менее, Орловский областной суд оставил эту жалобу без удовлетворения. В настоящий момент судебное решение уже исполнено. Школе предоставлена лицензия на осуществление медицинской деятельности.

Ранее стало известно, что в Глазуновском районе прокуратура добилась ремонта школьной столовой.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования