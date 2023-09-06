Под Орлом «Лада» сбила велосипедиста

Мужчина направлен в Областную клиническую больницу.

ДТП произошло накануне в 20 часов 50 минут в посёлке Шаблыкино. Автомобиль и велосипед не смогли разминуться на местной улице Шоссейной (в районе дома №3). Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

По текущей версии, виновником дорожного происшествия является водитель «Лады Весты» – 56-летний мужчина. Автомобиль ехал в сторону улицы Ленина. 46-летний велосипедист – в попутном направлении. В какой-то момент водитель нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части, что и привело к столкновению с двухколёсным транспортом.

В результате ДТП мужчина, управлявший велосипедом, получил телесные повреждения. Сначала его доставили в Шаблыкинскую ЦРБ, но затем перенаправили в Областную клиническую больницу – для дальнейшего лечения.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 10 ДТП, в том числе два с пострадавшими.

ИА «Орелград»