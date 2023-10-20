Орловца осудили за поджог собственной семьи

Приговор оказался суровым.

Дело рассматривал Орловский районный суд. 36-летнему мужчине вменялись покушения на убийство и умышленное уничтожение чужого имущества, с рядом отягчающих обстоятельств, а также кража (в рамках другого криминального эпизода).

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, преступление произошло в мае 2020-го года в ночное время суток. Орловец, находясь в нетрезвом состоянии, прибыл в деревню Овсянниково к дому своей супруги. Внутри находилась не только женщина, но и их общая малолетняя дочь, а также родители «второй половины» и её дедушка.

Достоверно зная об этом, мужчина облил бензином стену веранды жилища, поджёг деревянную обшивку дома и скрылся с места. Как уточняет ведомство, это было сделано сознательно и именно с целью убийства семьи. Причиной стали «ранее сложившиеся неприязненные отношения».

К счастью, замысел не удался, так как жильцов подожжённого дома вовремя вывели из помещений, а возгорание потушили. Интересно, что сделали это не сотрудники МЧС, а полицейские из отделения по Орловскому району.

Примерно в это же время поджигатель совершил и другое преступление. Мужчина снимал квартиру в Орле. Он самовольно продал бытовую технику, которая принадлежала собственникам, и распорядился деньгами по своему усмотрению. Правоохранительные органы оценили причинённый материальный ущерб как значительный.

В итоге суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»