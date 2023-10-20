Под Орлом в гараже сгорел «БМВ»

ЧП случилось в посёлке Знаменка.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, сообщение о чрезвычайном происшествии поступило накануне в 16 часов 35 минут. Горел гараж, расположенный на улице Горького в посёлке Знаменка Орловского муниципального округа.

Когда пожарные прибыли на место, постройка уже пылала открытым пламенем. Огонь мог перекинуться на расположенный рядом жилой дом, а также на три хозпостройки. Из расплавленных канистр выливался бензин, что ещё более ухудшало ситуацию. Чтобы справиться конкретно с этой проблемой, пожарные использовали метод пенного тушения.

В итоге гараж выгорел на площади 50 квадратных метров. Сгорел автомобиль БМВ 318, находившийся внутри. Однако обошлось без погибших и пострадавших.

«Причину возгорания устанавливают специалисты», – добавили в пресс-службе. Всего за последние сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 16 раз, из них четыре раза на ликвидацию пожаров.

ИА «Орелград»