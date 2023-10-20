В Орле ураган снёс остановку

ЧП произошло на Раздольной улице.

Об этом местные жители, а также непосредственные очевидцы самого события, сообщают в социальных сетях. Фото с места событий опубликовано в сообществе «Город Орел! Орловчане ВКонтакте».

Остановочный павильон находится у дома по Раздольной, 62. Ветер оторвал детали несложной конструкции, разрушив её примерно наполовину. По некоторым данным, аналогичное ЧП произошло как минимум ещё с одной остановкой, расположенной прямо напротив.

«Лично видела из окна, как их [составные части навеса] оторвало от остановки «Стоматология», и потом они ещё летали долго, пока прохожие не унесли и не положили под балкон дома 39-А по улице Раздольная. Чудом облетело машины, стоящие на парковке», – поделилась местная жительница.

Некоторые жители города считают, что во всём виновата не погода, а неудачная конструкция остановочного павильона, которая не соответствует орловским природным реалиям. «Такие павильоны актуальны не у нас, где то снег, то дождь, а на новой дороге по Раздольной ещё и ветер постоянный как на Байконуре», – пишет один из орловских интернет-пользователей.

ИА «Орелград»