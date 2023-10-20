Орловчане массово жалуются на проблемы с почтой

Они наблюдаются в целом ряде отделений.

В частности, этот вопрос подняли в соцсетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора. Пользователи сообщили о проблемах в работе отделений 302009 (Орёл, Гайдара, 44), 302024 (Орёл, Узловая, 2) и 302040 (Орёл, Приборостроительная, 41).

Им ответили с официального аккаунта Департамента информационных технологий Орловской области «ВКонтакте». Оказалось, что отделения всё же действуют, хотя и столкнулись с серьёзными проблемами.

В отделении на Гайдара услуги оказывает только один сотрудник мобильной группы Орловского почтамта, причём только полдня в неделю (по средам с 14 до 18). Обязанности по обработке и доставке корреспонденции и периодических печатных изданий временно переданы в отделение 302023 (на Силикатной, 26).

В отделении на Приборостроительной, которое уже попадало в поле зрения СМИ, вакантны 5 из 9 ставок оператора, а также ставка заместителя начальника. В принципе, оно работает в полноценном режиме – с 10 до 19 со вторника по пятницу, с 10 до 18 по субботам, выходные дни – воскресенье и понедельник.

Информацию о проблемах с отделением на Узловой в департаменте не комментировали. Мы поговорили с местной жительницей, которая рассказала следующее: «Работает только в четверг. Посылки там не выдают. Отправляют на Комсомольскую, 53». Отметим, что это отделение является единственным на весь орловский микрорайон «Лужки».

Свежее видео из одного из отделений почты по Орлу опубликованы в нашем телеграм-канале. Очевидно, что пока проблема с кадрами и очередями остаётся для компании нерешённой. Между тем, ранее появилась информация, что «Почта России» хочет получить у государства право на закрытие части убыточных отделений и на смягчение нормативов по частоте доставки корреспонденции.

ИА «Орелград»