Приставы сообщили о сокращении числа жалоб на двойников

Количество ошибок в идентификации должников заметно снизилось.

В текущем году число обращений граждан, ошибочно идентифицированных должниками, сократилось на 90 процентов. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области. Позитивную динамику в ведомстве связывают с изменениями, внесенными в отдельные законодательные акты Российской Федерации. В частности, 20 июня 2022 года вступил в силу новый федеральный закон, который, как говорят приставы, решил проблему однозначной идентификации должников в рамках исполнительного производства.

«В соответствии с законом в заявлении о выдаче судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе в обязательном порядке указывается один из дополнительных идентификаторов должников: СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, – пояснили в УФССП России по Орловской области. – Тем не менее, случаи ошибочной идентификации граждан как должников все еще фиксируются. Это касается исполнительных производств, возбужденных по исполнительным документам, вынесенным до вступления в силу указанного закона и в которых отсутствуют идентификаторы граждан-должников».

Гражданам, тезкам должников, решать возникшую. Проблему надо самостоятельно, но при помощи ведомственных сервисов. Например, в «Интернет-приемной», расположенной на официальном сайте ФССП, имеется специальная опция под названием: «Я двойник!». Воспользовавшись ей, можно сообщить приставам о том, что они ошиблись с идентификацией должника.

«Другой эффективный и быстрый способ решения вопроса граждан-двойников – обращение в чат-бот, размещенный в официальном аккаунте ФССП России в социальной сети «ВКонтакте», – подсказали также в ведомстве. – Рассмотрение обращения будет обеспечено в течение двух дней. Граждане также могут воспользоваться сервисом «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов» на портале Госуслуг. В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» необходимо выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить». Данные способы связи с ведомством призваны оперативно решать вопросы, касающиеся ошибочной идентификации».

ИА «Орелград»