В Росреестре объяснили проведение уроков для старшеклассников

Встречи прошли в средних общеобразовательных школах № 13 и № 5 города Орла.

Как сообщили в Управлении Росреестра по Орловской области, специалисты этого ведомства провели открытые уроки для орловских старшеклассников. В частности, такие мероприятие были проведены в средних школах №№ 5 и 13 города Орла. В ведомстве пояснили, что уроки проводятся в рамках Десятилетия науки и технологий, которое на 2022-2031 годы было объявлено указом президента Владимира Путина. Целью этой программы является привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок. Кроме того, поставлены такие стратегические задачи, как усиление роли науки и технологий в развитии страны и общества, повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки.

«Одна из основных целей таких встреч – это привлечение внимания будущих выпускников школ к отрасли геодезии и картографии, – поясняет руководитель орловского Управления Росреестра Надежда Кацура. – Наглядность один из самых действенных инструментов, обеспечивающий максимальную вовлеченность в процесс. У ребят появляется возможность не только наблюдать, но и непосредственно участвовать в процессе, проводить измерения, экспериментировать».

В частности, как отметили в пресс-службе регионального Росреестра, эксперты наглядно показали школьникам, что представляют собой государственные геодезические и нивелирные сети, рассказали об их назначении и работе с ними, а также ознакомили учеников с геодезическим оборудованием. После этого для ребят были проведены викторина и геодезический квест, где они сумели применить свои новые познания. Кстати, участникам мероприятия вручили дипломы.

Проведение аналогичных мероприятий запланировано и в других образовательных учреждениях региона, подчеркнули в Росреестре. «Практическое погружение в процесс позволяет получить более качественные знания в новых для ребят сферах и, возможно, в уже скором времени при выборе профессии кто-то их них определит для себя именно эти направления деятельности», – подытожила Надежда Кацура.

ИА «Орелград»