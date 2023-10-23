Орловский депздрав оценил дефицит кадров примерно в 1000 человек

Молодые специалисты находят другие варианты трудоустройства.

Департамент здравоохранения опубликовал официальную статистику в ответ на запрос «Орёлтаймс». Обладминистрация оценила нехватку медработников, в том числе, по отдельным учреждениям, а также то, насколько активно идут в орловскую медицину молодые специалисты.

Оказалось, что медицинским учреждениям области не хватает 579 врачей и 406 фельдшеров и медсестёр. В текущем году приняты на работу 146 докторов и 403 специалистов среднего звена. Уволились – 135 и 379 соответственно. То есть, небольшой прирост в целом по области всё же имеет место.

Что касается обстановки в конкретных учреждениях, то на октябрь текущего года

в Областную клиническую больницу трудоустроились 10 врачей и 112 медсестёр, уволились – 19 и 140 соответственно,

в НКМЦ имени Круглой трудоустроились 24 врача и 35 работников среднего звена, уволились – 27 и 45 соответственно,

в больницу имени Семашко взяли на работу 20 докторов и 107 медсестёр, уволили 30 и 87 соответственно.

Также в депздраве рассказали, что в текущем году орловский медицинский институт ОГУ имени Тургенева выпустил 482 специалиста. Однако только 61 выпускник поступил на работу в какие-либо медучреждения нашего региона. Со средним медицинским образованием ситуация заметно лучше – Орловский медицинский колледж выпустил в свет 405 человек, 328 из них трудоустроились на Орловщине.

ИА «Орелград»