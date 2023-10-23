В Орловско-чеченский проект инвестируют до 150 миллиардов

23.10.2023 | 13:09 Новости, Экономика

Речь идёт о добыче железных руд.

Фото: m.otel-spb.ru

Напомним, что полезные ископаемые собираются добывать именно в Орловской области, на базе Новоялтинского железорудного месторождения. Подробности масштабной инициативы рассказал «Коммерсант», ссылаясь на свои источники в правительстве нашего региона.

Проект планируется реализовать в рамках научно-производственного кластера «Спецстали с заданными свойствами». В Орловской области планируется строительство горно-металлургического комбината, в Чеченской Республике – высокотехнологичного машиностроительного производства.

Предельный общий объём инвестиций оценивается в 150 миллиардов рублей. Ожидается, что за год в рамках данного проекта будет перерабатываться до пяти миллионов тонн железной руды и выпускаться до 250 тысяч тонн высококачественных специализированных сталей. Также будет создано около 3,5 тысяч новых рабочих мест.

«В облправительстве сообщили, что список потенциальных инвесторов пока находится в проработке, в связи с чем раскрытие информации о нем чиновники считают преждевременным. Сам аукцион, по их данным, может состояться до конца 2023 года», – отмечает издание.

Напомним, что этим летом разовый платеж за пользование недрами Новоялтинского месторождения резко снизился – почти в шесть раз.

Фото: www.mining-enc.ru

ИА «Орелград»


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