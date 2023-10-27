Орел получит 80 млн рублей на Красный мост

Депутаты горсовета приняли решение о софинансировании работ.

Вопрос рассмотрели на сессии 27 октября в рамках внесения правок в бюджет. Заместитель мэра Орла Алексей Степанов уточнил, что средства из федерального бюджета в размере 80 млн рублей поступят в текущем году для скорейшего завершения работ, хотя изначально были запланированы на 2024. Администрация Орла должна обеспечить софинансирование в размере 1%. 800 тысяч рублей будут сняты с другой строчки расходов, пояснил чиновник. Депутаты возражать не стали.

Напомним, изначально контракт на завершение реконструкции Красного моста был заключен в марте 2022 года на 1,528 млрд рублей. В настоящий момент цена выросла до 1,996 млрд рублей. ООО «Уваровская ПМК-22» обещало пустить движение по мосту в конце ноября 2023. Все работы по контракту полностью планируется завершить в марте 2024.

ИА “Орелград”