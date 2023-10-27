Ликвидацию орловских школ-интернатов признали незаконной

27.10.2023 | 13:26 Важное, Закон и порядок, Новости, Образование

К такому выводу пришли в прокуратуре.

Тельченская школа-интернат. Фото: vk.com/telchyeskolainternat

Надзорное ведомство выявило нарушения, допущенные при организации процесса ликвидации двух учреждений – Нарышкинской и Тельченской школ-интернатов.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, уже до 2024-го года в России все учреждения, в которых проживают и обучаются дети-сироты, должны перейти к «единой модели подчинённости». Этим и обусловлена ликвидация орловских учреждений.

Однако орган надзора установил, что орловские власти отнеслись к данному вопросу недостаточно тщательно. «До настоящего времени на региональном уровне не приняты необходимые для реализации плана нормативно-правовые акты, программы (планы мероприятий), не определён орган исполнительной власти субъекта, ответственный за их выполнение», – указали в прокуратуре.

Также оказались не проработаны вопросы жизнеустройства каждого из детей-сирот, а также не приняты необходимые меры к дальнейшему трудоустройству работников учреждений. В то же время правительство области создало комиссии по оценке последствия принятия решения о ликвидации школ-интернатов.

Кроме того, прокуратура выявила и прямые нарушения существующего законодательства, допущенные в данном вопросе. «Принятие решений о ликвидации школ-интернатов будет  противоречить положениям постановления правительства Российской Федерации от 24.07.2023 №1193», – указали в ведомстве.

В итоге прокуратура внесла заместителю губернатора по социальной политике представление об устранении нарушений. Его исполнение находится на прокурорском контроле.

Отметим, что во время последнего прямого эфира губернатор прокомментировал данную тему, заявив, что «здесь не надо факты передёргивать». Также в комментариях по данной теме высказалась глава профильного департамента Ирина Гаврилина.

«Интернат продолжает своё функционирование до конца года. Далее дети переводятся со своими братьями и сёстрами в другие учреждения, чтобы проживать в семейных группах, учиться и получать все доступные услуги в сфере здравоохранения и допобразования наравне с другими детьми из кровных семей. Делается всё исключительно в их интересах. Это приоритет», – рассказала чиновница.

Ранее сотрудники Нарышкинской школы-интерната обратились к Путину с просьбой не допустить закрытия учреждения.

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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