В Орле на 909-м квартале появился кабинет УЗИ

Об этом сообщили в депздраве.

Новый кабинет открыли в амбулатории поликлиники №3, которая находится на улице Машкарина. Теперь жителям 909-го квартала, а также соседних микрорайонов, будет гораздо проще проходить такие исследования. Ранее для этого приходилось ездить в главный комплекс поликлиники.

Как сообщает Департамент здравоохранения Орловской области, в амбулатории начал работать Роман Поликарпов – врач УЗИ с 10-летним стажем. Раньше он занимался диагностикой несовершеннолетних, теперь помогает взрослым.

Врач использует новый портативный аппарат ультразвуковой диагностики Logiq. Поликлиника получила это оборудование по нацпроекту «Здравоохранение» и программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Аппарат работает по принципу сканера и обеспечивает высокую чёткость изображения.

Сейчас в амбулатории в кабинете УЗИ проводят до 15 исследований в день. В основном, здесь исследуют сердце. УЗИ этого органа делают и до, и после операции, чтобы как следует оценить состояние пациента.

ИА «Орелград»