В Орле пешехода сбили на тротуаре

Пострадавший госпитализирован.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области, дорожный инцидент произошёл накануне в 11 часов 25 минут. Всё случилось на улице Цветаева у дома №2.

37-летний водитель ехал на «Фольксвагене Гольф» по Наугорскому шоссе со стороны улицы Лескова в направлении улицы Цветаева. На перекрёстке он допустил наезд на пешехода – немолодого мужчину (1957-го года рождения). При этом орловец находился на тротуаре (с правой стороны по ходу движения машины)

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован», – указали в Управлении ГИБДД.

Отметим, что накануне в Орле выпал первый снег, что не лучшим образом повлияло и на обстановку на дорогах. Возможно, к странному ДТП привели именно погодные условия.

Ранее стало известно, что в Ливенском районе перевернулся грузовик.

ИА «Орелград»