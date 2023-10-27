В орловских законах нашли сотни коррупциогенных факторов

Стали известны результаты антикоррупционной экспертизы.

В Орловской области за 9 месяцев 2023 года Управлением Минюста России была проведена антикоррупционная экспертиза 1612 актов, в том числе: 1568 – нормативных правовых актов, 44 – проектов нормативных правовых актов. Такие данные приведены в отчете ведомства по итогам трех кварталов. Из него следует, что всего за отчетный период времени в актах было выявлено 440 коррупциогенных факторов, из них 438 – в нормативных правовых актах.

К числу наиболее распространенных специалисты Минюста отнесли коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил. Так называемая широта дискреционных полномочий была выявлена в 178 актах, что составляет 40,6 процента от общего количества. Далее следуют нормативные коллизии – 82 акта (18,7 процента), выборочное изменение объема прав – 77 (17,6 процента), отсутствие или неполнота административных процедур – 74 (16,9 процента). В 16 актах были выявлены такие коррупциогенные факторы, как наличие завышенных требований к лицу, в пяти – чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества, в четырех – определение компетенции по формуле «вправе», в двух случаях было установлено принятие нормативного правового акта за пределами компетенции.

Кроме того, в проекте нормативного правового акта Орловской области специалистами было выявлено сразу два коррупциогенных фактора: широта дискреционных полномочий и отсутствие или неполнота административных процедур. В ведомственном отчете также отмечено, что нередко при проведении экспертизы встречаются коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые или обременительные требования к гражданам и организациям. В качестве примера приводится такой фактор, как «наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права».

ИА «Орелград»