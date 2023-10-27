Орловцев предостерегли от поддельных приглашений в Банк России

Аферисты усовершенствовали свою мошенническую схему.

С предостережением к жителям Орловской области обратилось Управление ФАС России по региону. В ведомстве сообщают, что мошенники «усовершенствовали» свои методы и начали приглашать орловцев на личный прием в Банк России. Новый вид аферы был выявлен в результате совместной работы. Дело в том, что уже в течение длительного времени Орловское УФАС России и Отделение Банка России по Орловской области сотрудничают в рамках реализации «дорожной карты» по развитию конкуренции. Среди прочего она предусматривает противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Кроме того, организации совместно занимаются реализацией плана взаимодействия в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. В ходе этой работы специалисты выяснили, что аферисты теперь не только звонят гражданам от имени Центробанка, но и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием. Причем письма являются адресными, чтобы внушить доверие, начинаются они с обращения по имени и отчеству. Далее в них указывается время приема и реально существующий адрес Банка России в регионе проживания потенциальной жертвы.

«На людей убедительно действует технический прием, который используют мошенники: они меняют электронный адрес отправителя и указывают домен Банка России. Именно из-за доверия к электронному адресу люди часто попадаются на уловки мошенников, – комментирует ситуацию начальник отдела безопасности орловского отделения Банка России Михаил Прудников. – Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием. Наши сотрудники не звонят людям, не направляют им копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом».

Специалисты предостерегают орловцев от ответов на такие письма. Надо сохранять бдительность, ведь персональное приглашение на личный прием – это всего лишь уловка, крючок, на который аферист пытается поймать свою жертву. С помощью такого обращения мошенник пытается выйти на контакт со своей жертвой. Кстати, после отправки письма он может еще и позвонить, чтобы выманить у своего собеседника данные банковской карты, продиктовать код, пришедший в смс-сообщении, либо просто убедить свою жертву перевести деньги на какой-либо счет.

«Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. Для уточнения любых вопросов можно позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00. Для звонков с мобильного используйте короткий номер 300», – рекомендует Михаил Прудников.

ИА «Орелград»