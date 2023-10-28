Ремонт дворов в Мценске оценит прокуратура

Городская КСП направила правоохранителям отчет о проведенной проверке.

Контрольно-счетная палата города Мценска провела проверку использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Мценска на 2018-2024 годы». Речь идет о деньгах, потраченных на благоустройство общественных территорий и дворов многоквартирных домов. По результатам проверки местному управлению ЖКХ направлено представление.

Информация о результатах контрольных мероприятий также направлена главе города Мценска, в Мценский городской Совет народных депутатов и в Мценскую межрайонную прокуратуру. Из отчета КСП следует, что было выявлено немало нарушений. В частности, заказчик при исполнении девяти муниципальных контрактов размещал информацию о них в Единой информационной системе с нарушением установленного срока на 2-74 дня.

В 2020 году по двум муниципальным контрактам были приняты выполненные работы на общую сумму 12,776 миллиона рублей без обеспечения гарантийных обязательств. В 2022 году по четырем муниципальным контрактам управлением ЖКХ, по мнению аудиторов, были нарушены условия дополнительных соглашений в части срока перечисления аванса от 5 до 17 дней на общую сумму 4,866 миллиона рублей. КСП также обратила внимание на то, что в 2020 году по восьми муниципальным контрактам подрядчиками были нарушены сроки окончания выполнения работ от 21 до 87 дней, в 2022 году – по 12 контрактам на срок от 16 до 135 дней.

Стоит отметить, что из-за нарушения сроков окончания выполнения работ управление ЖКХ направляло требования подрядчикам об оплате пени, и в ряде случаев подрядчики платили. Но как минимум по пяти контрактам требования не были выполнены, при этом управлением не были направлены исковые заявления в арбитражный суд о взыскании пени с нарушившего их условия подрядчика. Также были выявлены факты опоздания с оплатой выполненных работ – от 3 до 44 дней. Аудиторы обратили внимание на благоустройство парка Калиникова. Контрактом были предусмотрены работы по установке игрового комплекса, песочного дворика «Хижина», качелей и карусели «Ветерок». Согласно актам выполненных работ, подписанных в ноябре 2022 года, работы по установке игрового оборудования управлением ЖКХ не принимались и не оплачивались.

ИА «Орелград»