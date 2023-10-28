В Орле налоговики и приставы «сверили часы»

Представители ведомств обсудили актуальные вопросы взаимодействия.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ФНС России, в Орле прошло совместное рабочее совещание двух ведомств. Налоговики и приставы рассмотрели на нем актуальные вопросы своего взаимодействия. В частности, они обсудили эффективность взыскания налоговой задолженности в бюджет региона и вопросы электронного обмена информации об исполнительных документах, поговорили о работе с крупнейшими должниками Орловской области.

«Особое внимание было уделено проблемам взыскания задолженности с индивидуальных предпринимателей и самозанятых, – уточнили в Управлении ФНС России по Орловской области. – Участники совещания отметили, что в отношении должников необходимо продолжить активную работу, более тщательно подходить к анализу источников их дохода и способов его получения. Кроме того, на совещании было принято решение разработать «дорожные карты», которые помогут систематизировать процесс исполнительного производства в отношении физических лиц, имеющих задолженность свыше 500 тысяч рублей».

Тем временем, орловские судебные приставы напомнили жителям региона о том, что те могут получить бесплатную юридическую помощь. Она гарантирована Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ. Эти же законом определен перечень граждан, которые могут получить бесплатную юридическую помощь. УФССП России по Орловской области проводит активную работу по содействию гражданам в реализации указанного права.

«Еженедельно (каждый четверг) на базе Юридической клиники Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева судебные приставы проводят прием граждан с целью оказания бесплатной юридической помощи, – пояснили в пресс-службе УФССП. – Получить бесплатную юридическую помощь орловских судебных приставов, а также представителей различных органов исполнительной власти можно на базе Юридической клиники ОГУ согласно графику приема».

ИА «Орелград»