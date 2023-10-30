Резиденты ТОР «Мценск» получат прозрачные преференции

30.10.2023 | 21:01 Новости, Экономика

Новая мера поддержки должна простимулировать крупных инвесторов.

Фото: mcenskij-kraj.ru

Депутаты Орловского облсовета поддержали поправки в местное законодательство, направленные на совершенствование государственной поддержки инвестиционной деятельности. Напомним, что с 2019 года в Орловской области функционирует территория опережающего развития «Мценск», в рамках которой создан особый преференциальный режим. Одной из преференций для ее резидентов региональным законодательством предусмотрена льгота в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций. Срок ее действия истекает в текущем году.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, резиденты ТОР «Мценск», которые не сформировали налогооблагаемую базу по налогу на имущество организаций уже в 2019 году, не смогут воспользоваться заявленным ранее 5-летним периодом освобождения от уплаты налога. Более того, региональным законодательством в настоящее время не установлены льготы для резидентов за 5-летним сроком планирования, как это предусмотрено во всех соседних территориях опережающего развития.

В рассмотренном депутатами законопроекте предлагается предусмотреть прозрачный механизм получения льгот по налогу на имущество организаций резидентами ТОР «Мценск», а именно: с 1 по 5 год после принятия имущества к учету – в виде освобождения от уплаты налога; с 6 по 10 год после принятия имущества к учету – в виде понижения ставки налога до 1,1 процента. Руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что в реестр резидентов ТОР «Мценск» включено 14 организаций.

ИА «Орелград»


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