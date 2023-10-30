В Орле провели проверку «Полиграфа»

30.10.2023 | 22:00 Закон и порядок, Новости

Орловское УФАС рассмотрело материалы для включения в «черный список».

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщила пресс-служба Орловского УФАС России, в ведомство поступило обращение от регионального Управления ФССП. Последнее представило материалы и поставило вопрос о включении компании ООО ОЦДЛ «Полиграф57» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). По мнению заявителя, указанная компания уклонилась от заключения контракта по результатам проведения электронного аукциона.

Победитель закупки получал право на оказание услуг по проведению профессионального психологического отбора на службу в органы принудительного исполнения Российской Федерации. Для рассмотрения поступивших материалов в Орловском УФАС была создана специальная комиссия. Она установила, что при подписании проекта контракта компания не исполнила требования Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Она подписала проект контракта, не представив документы, подтверждающие обеспечение исполнения контракта, а также соответствующую информацию из реестра контрактов о ранее исполненных контрактах. Из представленных пояснений следовало, что компания не уклонялась от подписания проекта контракта, поскольку подписан он был в пределах установленного срока. Однако, как выяснили антимонопольщики, при его подписании возникли технические проблемы.

Из-за этого проект контракта был подписан без предоставления необходимых сведений, но вины самой компании комиссия в этом не усмотрела. Между тем, включение организации реестр недобросовестных поставщиков невозможно без установления ее вины. Основанием для включения в «черный список» могло бы послужить только уклонение от подписания контракта, то есть недобросовестное поведение. Но в данном случае комиссия пришла к выводу о том, что у компании не было умысла уклониться от заключения контракта. В связи с этим УФАС решило не включать сведения о ней в реестр недобросовестных поставщиков. Впрочем, решение может быть обжаловано, в том числе в судебном порядке.

ИА «Орелград»


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