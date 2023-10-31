Под Орлом школа искусств недоплатила детям

Ситуацию разбирали в прокуратуре.

Как рассказали в надзорном ведомстве, нарушение допустили в Новодеревеньковской школе искусств и творчества. Ещё летом здесь трудились несовершеннолетние. С ними оформили срочные трудовые договоры.

Однако прокурорская проверка вскрыла неприятный факт – подросткам неправильно начисляли зарплату. Причём ошибка была допущена не в сторону увеличения, а в сторону уменьшения.

В итоге прокуратура возбудила в отношении директора школы административное дело – он понёс соответствующую ответственность. Также орган надзора внёс директору представление – по итогам его рассмотрения уже к дисциплинарной ответственности привлекли главного бухгалтера учреждения.

На данный момент все нарушения устранены. Зарплата пересчитана правильно и выдана подросткам в полном объёме.

Ранее в прокуратуре сообщили, что мировой суд наказал нерадивого подрядчика, который подвёл одну из школ в Болхове.

ИА «Орелград»