Орловцы пытались украсть забор

Их поймали с поличным.

Инцидент произошёл в Орловском муниципальном округе. О нём рассказали в пресс-службе Управления МВД по нашему региону.

В полицию поступило сообщение от очевидцев преступления. Они рассказали, что двое граждан распиливают на части железный забор, расположенный около здания неработающей организации. На место выехали сотрудники МВД.

Злоумышленники, оценив ситуацию, сбежали с места, бросив свой автомобиль, инструмент и «добычу» в виде фрагментов забора. Однако через некоторое время они сами вернулись и дали показания полицейским.

Оказалось, что похитители забора – местные жители 33-х и 27-ми лет. Орловцы подтвердили, что хотели сдать металлоизделия в пункт приёма. Однако при этом заявили, что, якобы, не знали, кому на самом деле принадлежит конструкция.

Полицейские установили собственника данного имущества. Материальный ущерб оценили примерно в 6 тысяч рублей. В отношении орловцев возбудили дело по статье УК РФ «кража». На данный момент они находятся под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»