В Орле многоэтажка сидела без воды 10 дней

Помогло только обращение в «Народный фронт».

С проблемой столкнулись жильцы дома по Рельсовой, 7. В здании прорвало трубу. После этого орловцы лишились доступа к воде.

Однако помогать им никто не спешил. Жильцам приходилось брать воду из колонки, а подвал оставался затопленным.

Спустя около 10 дней ожидания орловцы обратились в региональный штаб «Общероссийского народного фронта». Активисты выехали на место и ознакомились с ситуацией «лицом к лицу». После этого ОНФ передал обращение в ответственную управляющую компанию. Уже на следующий день проблема была решена – в доме появилась вода.

Данный дом находится в Железнодорожном районе Орла. В нём три этажа и два подъезда. Здание построено в 1961-м году.

ИА «Орелград»