Орловцу дали срок за насилие над полицейским

Он будет отбывать наказание на строгом режиме.

Приговор вынес Покровский районный суд. Как рассказали в прокуратуре Орловской области, местный житель обвинялся в применении насилия к полицейскому (при исполнении служебных обязанностей). Ранее он уже был судим.

Всё произошло в апреле 2023-го года. Сотрудники полиции доставили орловца в Покровскую ЦРБ – для освидетельствования на состояние опьянения. Задержанный позволил себе «с силой» ударить ногой одного из полицейских.

В итоге необдуманный поступок обошёлся ему в два года и один месяц колонии строгого режима. Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»