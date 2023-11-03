Орловцу дали срок за насилие над полицейским

3.11.2023 | 17:02 Закон и порядок, Новости

Он будет отбывать наказание на строгом режиме.

Покровская ЦРБ. Фото Департамента здравоохранения Орловской области

Приговор вынес Покровский районный суд. Как рассказали в прокуратуре Орловской области, местный житель обвинялся в применении насилия к полицейскому (при исполнении служебных обязанностей). Ранее он уже был судим.

Всё произошло в апреле 2023-го года. Сотрудники полиции доставили орловца в Покровскую ЦРБ – для освидетельствования на состояние опьянения. Задержанный позволил себе «с силой» ударить ногой одного из полицейских.

В итоге необдуманный поступок обошёлся ему в два года и один месяц колонии строгого режима. Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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