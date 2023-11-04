Налоговики назвали самые популярные вопросы орловцев

Жители региона активно интересуются налоговыми вычетами.

Управление ФНС России по Орловской области отчиталось о работе с обращениями граждан по итогам прошедших девяти месяцев текущего года. Судя по статистике, жители региона проявляют заметную активность. Если в прошлом году за три квартала было зарегистрировано около 10,4 тысячи их обращений к налоговикам, то в текущем году показатель вырос на 9 процентов, а количество поступивших от налогоплательщиков обращений превысило 11,3 тысячи единиц.

«Орловцев, обратившихся в региональное управление налоговой службы, в основном интересовали вопросы по получению имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц, по налогообложению имущества физических лиц, по налогообложению малого бизнеса и урегулированию задолженности, по возврату или зачету излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, взносов, пеней и штрафов», – перечислили в пресс-службе регионального Управления ФНС.

Обратили в ведомстве внимание и на то, что в этом году свыше 93 процентов обращений поступили к орловским налоговикам в электронном виде. Жители региона освоили работу с ведомственными сервисами, разработанными специально для повышения комфорта общения граждан с налоговой службой. В электронном виде вопросы и заявления орловцы направляли через такие сервисы, как «Обратиться в ФНС России» и личные кабинеты налогоплательщика для физических и юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей.

«Специалистами управления направлены исчерпывающие ответы по всем обращениям в соответствии со сроками, установленными законодательством», – заверили в областной налоговой службе.

ИА «Орелград»