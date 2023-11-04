Власти Ливен заработали больше, чем потратили

В Ливнах отчитались об исполнении бюджета за 9 месяцев 2023 года.

Отчет об исполнении бюджета Ливен за 9 месяцев 2023 года утвердила администрация города, а затем согласовал горсовет. Свое заключение дала и Контрольно-счетная палата. Кстати, аудиторы подметили, что в течение 9 месяцев текущего года в первоначальное решение Ливенского городского Совета народных депутатов о бюджете изменения вносились четыре раза. В результате основные параметры бюджета на 2023 год составили: по доходам – 1,625 миллиарда рублей, по расходам – 1,653 миллиарда рублей, дефицит – 28,05 миллиона рублей.

Согласно отчету, за 9 месяцев 2023 года исполнение по доходам составило 1,203 миллиарда рублей, по расходам – 1,171 миллиарда рублей. Таким образом, три квартала текущего года местные власти завершили с профицитом бюджета в размере 32,239 миллиона рублей. Иными словами, заработано было больше, чем потрачено. Кстати, исполнение бюджета по доходам составило 74 процента от плана с учетом внесенных уточнений. А сами доходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 335,231 миллиона рублей.

Наибольшую долю составили безвозмездные поступления, которых город за три минувших квартала получил на общую сумму 885,734 миллиона рублей, что составляет 73,3 процента от годовых назначений. Налоговых и неналоговых доходов в казну поступило на сумму 318,084 миллиона рублей, или 76,4 процента к годовому плану. Власти отмечают рост поступлений налога на доходы физических лиц – на 19,3 процента, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 20,1 процента, налога на имущество физических лиц – на 26,5 процента.

Кроме того, доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий составили 2,413 миллиона рублей, что выше уровня аналогичного периода предыдущего года на 24,7 процента. Прочие поступления от использования имущества по сравнению с прошлым годом увеличились на 45,2 процента. Последний факт чиновники связывают с повышением размера платы за пользование жилым помещением и увеличением суммы поступлений, взысканных судебными приставами.

ИА «Орелград»