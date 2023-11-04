Прибыль орловского бизнеса перевалила за 31 миллиард рублей

Однако около трети предприятий региона остаются убыточными.

Орелстат обнародовал оперативные данные о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-августе 2023 года. Из отчета следует, что сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в действующих ценах сложился в сумме 31,03 миллиарда рублей. По подсчетам аналитиков, 193 подлежащих наблюдению предприятия региона получили прибыль в размере 34,55 миллиарда рублей, а 83 предприятия завершили отчетный период времени с совокупным убытком на сумму 3,52 миллиарда рублей.

Таким образом, около трети предприятий, охваченных аналитическим обзором, оказались убыточными. Однако напомним о том, что данная статистика учитывает не весь орловский бизнес. В нее, например, не включены данные о результатах работы малого бизнеса, кредитных и некредитных финансовых организаций, государственных и муниципальных учреждений. Также статистики изучили обязательства предприятий региона.

«Кредиторская задолженность на конец августа 2023 года, по оперативным данным, составила 96,491 миллиарда рублей, – сообщает Орелстат. – Из нее просроченная – 2,806 миллиарда рублей, или 2,9 процента от общей суммы кредиторской задолженности (на конец августа 2022 года – 4,9 процента, на конец июля 2023 года – 2,9 процента)».

Что касается дебиторской задолженности, то ее размер по состоянию на конец августа 2023 года статистики оценили в 90,139 миллиарда рублей. Доля просроченной задолженности составляет 1,7 процента, ил 1,488 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим месяцем она не изменилась, а по сравнению с прошлым годом сократилась – по состоянию на конец августа 2022 года доля просроченных обязательств оценивалась в 2,3 процента.

ИА «Орелград»